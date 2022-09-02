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Güney Kıbrıs 170 bin bin grip aşısı temin edecek

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Güney Kıbrıs 170 bin bin grip aşısı temin edecek
Güney Kıbrıs’ın 15 Kasım’a kadar 170 bin grip aşısı temin edeceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, 30 Eylül’e kadar 80 bin aşı, 15 Ekim’e kadar 60 bin aşı ve 15 Kasım’a kadar 30 bin aşı temin edileceğini yazdı.
 
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