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"İmkanlar birleştirilmeli"

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Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli ile bir araya gelen Meclis Başkanı Töre, tek millet 3 devlet olan ülkelerin enerji, ekonomi ve siyasi alanlarda imkanlarını birleştirmesi gerektiğini söyledi

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"İmkanlar birleştirilmeli"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre,  İstanbul temaslarının son gününde  Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun 5. Konferansı’nda ülkesini temsilen İstanbul’da bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli ile bir araya geldi.
Töre, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok ciddi bir iş birliği içerisinde olduğunu, Cumhuriyet Meclisi’nden bir heyetin de Bakü’de temaslarda bulunduğunu söyledi.
Töre, 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan ve Türkiye’den Meclis dostluk gruplarının KKTC’ye geleceğini ve temasların daha da ileriye taşınacağını ifade etti.
Töre, tek millet 3 devlet olan ülkelerin enerji, ekonomi ve siyasi alanlarda imkanlarını birleştirmesi gerektiğini söyledi.
Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Fezail İbrahimli de, Türk Devletleri Teşkilatı’nın önemli olduğunu ve bu bağlamda Türk devletleri ile ilişkileri önemsediklerini kaydetti.
İbrahimli, 3 devletin dostluklarını kalplerinde hissettiklerini ifade etti.
 
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