“İmamın darbesi”

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, İbrahim Benter’in görevinden alınmasının arkasında Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın olduğunu yazdı

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi, Prof. Dr. İbrahim Benter’in Bakanlar Kurulu kararı ile görevinden alınmasının arkasında Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal olduğunu yazdı.

Ekmekçi’nin “İmamın zaferi” başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“İMAMIN ZAFERİ

Benter'in görevden alınmasının altında yatan neden, siyasilerin ve din işleri başkanının bitmek bilmeyen taleplerine verdiği "hayır" yanıtları...

Benter, "Geldiğimde hesapta para yoktu, şimdi 300 milyon TL bırakıyorum. Hayır işleri işlemeyen bir vakıflar idaresi vardı, şimdi yıllık 70 milyon TL hayır işi için harcanıyor" dedi.

"Çalmadım, çaldırmadım" dedi.

"Yalan ve dolandırıcılara taviz vermedim" dedi.

Benter, masasına ulaşan, vakıf malları üzerinden talepleri de açıklasa keşke...

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, uzun süredir Benter'in görevden alınması için sistemli bir lobi yürütmekteydi... Başardı.

Kamuda, her siyasi parti döneminde bir makam kapmayı başaran ama hiçbir hizmet başarısı olmayan Halil Talaykurt, Din İşleri Başkanı'nın Vakıflar Müdürü adayıydı, olmadı...

Mustafa Tümer hocamın müdür, Selahattin beyin yönetim kurulu başkanı olması, "soygun için el ovuşturanların" önünü kesecektir...

Ama bu yaşananlar tarihe, eminim "imamın darbesi" olarak geçecektir. Siyasetçiler de oyuncağı...”

