Tıp-İş’te yeni başkan Gürkut

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanlığı’na Özlem Gürkut seçildi. Şükrü Onbaşı, görevini doktor Özlem Gürkut’a devretti.

Onbaşı, sivil toplum örgütlerinde ciddi deneyimlere sahip olan Gürkut’un bu görevi başarıyla yapacağından şüphesi olmadığını belirterek, "Gönül rahatlığıyla görevimi devrediyorum. Hayatımın her anında hekim hareketinin ve mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğim" dedi.

