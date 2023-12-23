Tıp-İş’te yeni başkan Gürkut

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanlığı’na Özlem Gürkut seçildi. Şükrü Onbaşı, görevini doktor Özlem Gürkut’a devretti.
Onbaşı, sivil toplum örgütlerinde ciddi deneyimlere sahip olan Gürkut’un bu görevi başarıyla yapacağından şüphesi olmadığını belirterek, "Gönül rahatlığıyla görevimi devrediyorum. Hayatımın her anında hekim hareketinin ve mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğim" dedi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.