“İlkelerinize kararlılıkla bağlıyız”

Ulu Önder Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.Anma töreni, saat 09.00’da protokol sorasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te tüm ülkede sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların yarıya indirilmesinin ardından Anıt Özel Defteri imzalandı.Anıt Özel Defterini Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Öztürk imzalandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Aziz Atatürk, Türk Ulusunun Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak sizi ebediyete intikalinizin 84’üncü yıl dönümünde en derin saygı, özlem ve hürmetle yad ediyoruz. Bize miras bıraktığınız ilkelere, değerlere ve misyona büyük bir sorumluluk duygusu ve kararlılıkla bağlı olmaya devam ederken, ulusumuzun binlerce yıllık tarihini ve sahip olduğu değerleri en özlü bir biçimde ifade eden özgürlük ve bağımsızlık şiarını rehber edinen Kıbrıs Türkü, egemenliğine, hürriyetine ve onurlu geleceğine büyük bir cesaretle sahip çıkmakta, düşüncelerin ve ilkelerinle hareket etmekten bir an bile imtina etmemektedir. Yakında, 39’uncu yılını kutlayacağımız devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda azim ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, seni, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını her geçen gün daha büyük bir saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.”