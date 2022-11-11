TC Büyükelçisi Başçeri: “İzinizdeyiz”





Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, 10 Kasım nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıt özel defterine şunları yazdı:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 84. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum. Aziz milletimizin 100 yıl önce ülkemizi işgale ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı önderliğinizde verdiği benzeri görülmemiş, tarihe altın harflerle kazınan kurtuluş mücadelesi bugün de bizlere ilham ve gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Deha ve liderliğiniz en karanlık anında büyük Türk milletinin yolunu aydınlatmış, milletimiz her ne koşulda olursa olsun boyunduruk kabul etmeyeceğini dünyaya ispat etmiştir. Şimdi yüz yıllık ulu bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti belirlediğiniz ilkeler ve hayata geçirdiğiniz devrimler doğrultusunda müreffeh ve saygın bir ülke olarak geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Kıbrıs Türk halkının da benimsediği ilkeleriniz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kuvvetle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna ışık tutmakta, aynı zamanda dünyada pek çok ulusa rehberlik etmektedir.

Şanlı Türk milletinin büyük evladı, sizi saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. İzinizdeyiz. Ruhunuz şad olsun.

