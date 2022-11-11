banner875
banner815
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
Bir turizm bölgesine yakışmayan görüntüler
8 0
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
Kumyalı Şehit Süleyman Gül Stadyumu 15 Kasım’da hizmete giriyor
21 0
 
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
27 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
17 0
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
44 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
13 0
30 0
banner878

TC Büyükelçisi Başçeri: “İzinizdeyiz”

banner476

banner825
TC Büyükelçisi Başçeri: “İzinizdeyiz”

 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, 10 Kasım nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıt özel defterine şunları yazdı:
“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 84. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum. Aziz milletimizin 100 yıl önce ülkemizi işgale ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı önderliğinizde verdiği benzeri görülmemiş, tarihe altın harflerle kazınan kurtuluş mücadelesi bugün de bizlere ilham ve gurur kaynağı olmaya devam etmektedir. Deha ve liderliğiniz en karanlık anında büyük Türk milletinin yolunu aydınlatmış, milletimiz her ne koşulda olursa olsun boyunduruk kabul etmeyeceğini dünyaya ispat etmiştir. Şimdi yüz yıllık ulu bir çınar olan Türkiye Cumhuriyeti belirlediğiniz ilkeler ve hayata geçirdiğiniz devrimler doğrultusunda müreffeh ve saygın bir ülke olarak geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Kıbrıs Türk halkının da benimsediği ilkeleriniz, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kuvvetle Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna ışık tutmakta, aynı zamanda dünyada pek çok ulusa rehberlik etmektedir.
Şanlı Türk milletinin büyük evladı, sizi saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyoruz. İzinizdeyiz. Ruhunuz şad olsun.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.