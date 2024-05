"İlk günkü heyecanla, Atatürk’ün izinde yürüyoruz”

Bir grup sporcu gence resepsiyon veren Büyükelçi Metin Feyzioğlu, ilk günkü heyecan ve duyguyla Atatürk’ün izinde yürüdüklerini vurguladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir grup sporcu gence resepsiyon verildi.

Büyükelçi Feyzioğlu ve eşi, resepsiyonda sporcu gençler ve konuklarla sohbet etti.

Büyükelçi Feyzioğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada "Biz Atatürk’ü bir gün anmıyoruz. Aslında Atatürk’ü, onun ilkelerini her gün yaşıyoruz. O bir yaşam tarzıdır bizim için. Gerçek Atatürk’ü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Feyzioğlu, Atatürk’ün ilkelerini hiç yorulmadan takip ettiklerini kaydetti.

İlk günkü heyecan ve duyguyla Atatürk’ün izinde yürüdüklerini belirten Feyzioğlu, Atatürk'ün sporu ve sporcuyu her zaman baş tacı ettiğini söyledi.

“Sizler de bizim baş tacımızsınız” diyen Feyzioğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin sonsuza kadar yan yana ve omuz omuza olacağını kaydetti.

Feyzioğlu, ellerindeki imkanlarla sporculara her türlü desteği vermenin yerine getirilmesi gereken çok keyifli bir görev olduğunu da belirtti.