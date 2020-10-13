İkinci Tura Destek Arayışı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak olan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, siyasi partilerden destek alabilmek için harekete geçmeye hazırlanıyor





CTP’nin, seçimin ikinci turunda nasıl bir tavır sergileyeceği, bugün gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleşmesi bekleniyor. CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Parti Meclisi’nin federasyondan yana olan adaya destek vereceği açıktır” diyerek Akıncı için yeşil ışık yaktı





HP, DP ve YDP’nin nasıl bir tavır sergileyeceği ve hangi adayı destekleyecekleri henüz netleşmedi. YDP Başkanı Arıklı, partililere herhangi bir adayı işaret etmeyeceklerini ve serbest bırakacaklarını ima etti. Tatar’ı suçlayarak koalisyon hükümetinden ayrılan HP’nin tavrı ise merakla bekleniyor

CTP’den Akıncı’ya yeşil ışık



CTP’nin, seçimlerin ikinci turunda nasıl bir tavır sergileyeceği, bugün gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleşmesi bekleniyor. CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Parti Meclisi’nin federasyondan yana olan adaya destek vereceği açıktır” dedi



CTP Genel Sekreteri Sorakın, bu akşam gerçekleşecek ve CTP’nin ikinci tur tavrını belirleyecek Parti Meclisi toplantısı öncesi kritik bir açıklamada bulundu, “CTP zikzak çizen bir parti değildir” dedi, “Parti Meclisi’nin federasyondan yana olan adaya destek vereceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda nasıl bir tavır sergileyeceğinin, bugün gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Ancak kritik Parti Meclisi toplantısı öncesi, CTP’nin Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan, konuyla ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerinin sayısını azaltacak bir açıklama geldi.

Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa telefonla bağlanan Sorakın, “Evet, Parti Meclisi yarın akşam oturup, oy doğrultusu konusunda kararını verecektir ama esas olan şu; CTP 50 yıllık siyasi bir partidir. Bu parti 50 yıldır bu ülkede çözümü, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunmaktadır. Ortaya koyduğumuz vizyon hep federasyon olmuştur” dedi.

Federasyon dışındaki bir çözüm şeklinin, mevcut konjonktürde mümkün olmadığını düşündüklerini belirten Sorakın, “Parti Meclisi yarın akşam karar verecektir ama CTP ‘zikzak’ çizen bir parti değildir” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Parti Meclisi’nin, bizim anladığımız anlamdaki çözümden yana; federasyondan yana olan adaya destek vereceği açıktır. Parti Meclisi yarın akşam oturup karar verecek ama partinin oturmuş bir kararı vardır, herkes rahat olsun” ifadelerini kullandı.



