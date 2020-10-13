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Polisten kaçamadı

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Lefkoşa’da 3 Ekim’de sabaha karşı bir araca çarpıp kaçan sürücü, polisin 8 gün boyunca yürüttüğü başarılı soruşturmanın ardından yakalandı

Polisten kaçamadı

Murat ASLAN
Lefkoşa’da 3 Ekim’de sabaha karşı bir araca çarpan, ancak olay yerinde durmayarak kaçan 35 yaşındaki Raif Denktaş Kırmızı, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 8 gün sonra yakalandı.
Kaza 3 Ekim’de sabaha karşı saat 05:00 sıralarında meydana gelmişti.
Eti sokak üzerinde yönetimindeki araçla güneye doğru seyreden araç sürücüsü Raif Denktaş Kırmızı, Mehmet Ertuğruloğlu Sokağı yol kavşağına geldiğinde sağa doğru dönüşe geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek 12 nolu evin önünde park halinde bulunan NL 413 plakalı araca çarpıp olay yerinde durmayarak kaçtı.
Kaza sonucu NL 413 plakalı araçta ve bahçe korkuluğunda hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma olmadı.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturmada söz konusu kazayı ZPL 145 plakalı araç sürücüsü Raif Denktaş Kırmızı’nın yaptığı  tespit edildi.
Trafik tahkikat amiri Mehmet Özatılgan ve ekibinin 8 gün boyunca istihbarat ekipleriyle yaptığı titiz çalışma sonucu polisten daha fazla kaçamayan Raif Denktaş Kırmızı hakkında yasal işlem başlatıldı.


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