İki Yıldır Bitmeyen Tadilat

Bakıma muhtaç insanların, çok kötü şartlarda barınmaya çalıştığı Sınırüstü Bakımevi’ni “2 ayda tamamlayacağız” diyenler 2 yıldır bitiremedi

Sınırüstü Bakımevi’nde 2022 yılının Ocak ayında yaşananlar ülkede infial yaratmıştı. Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin, insan onuruna yakışmayan şartlarda bir yaşama mahkum edilmesi vicdanları yaralamıştı.İnsanlıktan utandıran görüntülerden sonra yetkililer harekete geçmiş, dönemin Başbakanı Faiz Sucuoğlu, yaşanan skandal olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.Bakıma muhtaç insanların, korkunç şartlarda barınmaya çalıştığı Sınırüstü Bakımevi skandalı ortaya çıkmasından sonra ülkemizde sponsorlar, Sınırüstü Bakımevi’nin insani şartlarda bir bakımevine dönüşmesi için fizibilite çalışmalarından sonra işin yapımının iki ayda bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetmişti.Açıklamaların üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, Sınırüstü Bakımevinde adım atılmadı. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, yaptığı açıklama ile Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin iki yılı aşkın süredir tamamlanmadığını ifade ederek, bakımevini 2 ayda tamir edileceği yönünde söz veren yetkilileri eleştirdi.Jenkins’in açıklaması şöyle:“Burayı 2 ayda tamir edecekleri vaatleri veren sayın sponsorlar, sözüm size!! Yalanlarınızı dinlemekten artık bıktık....İki ay değil tam iki senedir sizi bekliyoruz. Madem ki yapamayacaktınız niye bu işe giriştiniz. Sizin sponsor olmanızı isteyen sizi zorlayan hiç kimse yoktu beyefendiler. Sorumsuz davranışlarınız, kavga ve yalanlarınız ile tam iki koca yıl kaybettik. Dönmeyi bekleyen yaşlıcıklarımızın birçoğu bekleye bekleye ölüp gitti...Biz artık sizden hiç birşey beklemiyoruz çünkü verdiğiniz zarar yaptığınız faydayı çoktan aştı. Bu çerçevede, artık gerekeni yapması için TC Elçiliğini, EVKAF'ın yeni yönetimini, Başbakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nı tekrar göreve davet ediyoruz. Ülkemizin kaynaklarına sahip çıkmak, korumak, sizin görevinizdir sayın yetkililer, hatırlatırız!!”