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2.7 milyon TL’lik ürüne el konuldu

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Ekonomi Bakanı Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini, 2 milyon 758 bin TL değerinde malın müsadere edildiğini ve denetlenen işletmelere 401 bin 197 TL para cezası kesildiğini açıkladı

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2.7 milyon TL’lik ürüne el konuldu
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2023 yılında 3 bin 837 işyerinin denetlendiğini açıkladı.
Amcaoğlu, bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi’nin, market denetimlerini sürdürdüğünü söyledi ve “denetim yapılmıyor” iddiasının gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.
Bakan Amcaoğlu, 2023 yılına ait bazı denetim rakamlarını paylaştı. Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat ve Kalite Kontrol Birimi tarafından 2023 yılı boyunca 3 bin 837 işyeri denetimi gerçekleştirildiğini açıklayan Amcaoğlu, sadece 24 kişiden oluşan personelle yapılan denetimler sonucunda 2 milyon 758 bin 86 TL 28 kuruş değerinde malın müsadere edildiğini, müsadere edilen mallar içerisinde tarihi geçmiş olanların ise imha edildiğini belirtti.
2023 yılı içerisinde denetlenen işletmelere 401 bin 197 TL 20 kuruş para cezası kesildiğini de ekleyen Amcaoğlu 2024 yılında da denetimlerin, 365 gün süreyle devam edeceğini kaydetti.
 
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