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İki gün sabah saatlerinde sis bekleniyor

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İki gün sabah saatlerinde sis bekleniyor

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç sistemi ile sıcak ve nemli havanın etkili olacağını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, yarın ve Cuma hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, Cumartesi parçalı ve az bulutlu, Pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, Pazartesi parçalı bulutlu, Salı ve Çarşamba açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 30 – 33, sahillerde 24-27 derece santigrat dolaylarında seyredecek

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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