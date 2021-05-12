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TÜK, sofralık patates alımı yapacak

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TÜK, sofralık patates alımı yapacak

 Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), 2021 İlkbahar Ürünü Sofralık Patates alımlarına 18 Mayıs Salı günü başlanacağını duyurdu.

TÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada üreticilerin ürünlerini hasat etmeden önce “0533 868 44 97 – 36 62 396” numaralı  telefonları arayarak randevu almaları gerektiği kaydedildi ve  ürünlerin olgunlaşmasına müteakip, üreticilerin ürünlerinin periyodik olarak alınacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bu konuya tüm üreticilerin hassasiyetle yaklaşmaları, ürünlerinin kontrollü alımı ve yaşanabilecek olası sıkışıklığın önüne geçilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir” denildi.

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