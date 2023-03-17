İki genç, ölümden döndü

Lefkoşa’da dün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında aracın çarpması sonucu iki yaya yaralandı.
Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında, 38 yaşındaki Uğur Zeytin, yönetimindeki CH 878 plakalı salon araç ile Meclis önünden kuzeye
doğru seyrettiği sırada Merkez Bankası önlerinde cadde üzerindeki yaya geçinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 16 yaşındaki 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Ayça Bahşiş’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Ayça Bahşiş’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
AYNI SAATTE İKİNCİ KAZA
Lefkoşa Ortaköy’de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde ise dün saat 13.00 sıralarında, 45 yaşındaki Hatice Kartal, yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki yaya Arda Güleç’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Arda Güleç hastaneye kaldırıldı.
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