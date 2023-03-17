Öğrenciler, ölümle burun buruna geliyor

Trafik yoğunluğunun bol olduğu okul önleri, giriş çıkış saatlerinde tam anlamıyla ana baba gününe dönüyor. Öğrencilerin yoldan karşıya geçişleriyle ilgili ise hiçbir önlem yok

Ülkede birçok okulun giriş ve çıkışlarının ana caddeye bakması, tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Trafik kazalarının bitmek bilmediği KKTC’de özellikle okul çıkış saatlerinde öğrenciler evlerine tehlike içinde dönüyor. Özellikle Lefkoşa’da okulların yoğun olduğu Girne Kapısı’ndan Meclis önüne kadar uzanan güzergahta öğrenciler, trafikte seyreden araçların arasından yolu karşıdan karşıya geçerken tehlike yaşıyor.

Öğrenciler, tehlikeli bir şekilde akan trafikte karşıdan karşıya geçerken ölüm ile burun buruna geliyor.

Lefkoşa’da önceki gün Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz adlı öğrencinin aracın çarpması sonucu yaralanmasının ardından dün de bu kez yakın bölgede KKTC Merkez Bankası önlerinde okulundan çıkan ve yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Ayça Bahşiş, aracın çarpması sonucu yaralandı. Yine aynı saatte Ortaköy’de de bir başka araç 23 yaşındaki yaya Arda Güleç’e çarptı.

İki günde üç araç sürücüsünün üç yayaya çarpması, yollarda acil önlem alınması gerektiğini gözler önüne serdi.

