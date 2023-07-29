İki çocuk öksüz kaldı

Kuzey Kıbrıs sabah saatlerinde genç bir annenin ölümü ile sarsıldı.
Lefkoşa’nın tanınmış avukatlarından 36 yaşındaki Elay Arık Yusuf, Demirhan’da önceki gece yarısı geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.
Erhan Yusuf ile 8 yıllık evli olan Yusuf, iki küçük kız çocuğu annesiydi. Elay Arık Yusuf'un vefatı büyük üzüntüye yol açtı.
Elay Arık Yusuf’un emboli atması sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.