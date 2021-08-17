“İhale iptalinin nedeni kara para aklama”

El-Sen Başkanı Özkıraç, yakıt ihalesinin beş kez iptal edildiğini, iptal nedeninin de “kara para aklama” olayı olduğunu söyledi



El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “Sözün bittiği yerdeyiz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan ve ilgili bakanlığın göreve geldikleri günden itibaren çok basit bir yakıt ihalesini bile yapamadıklarını iddia eden Özkıraç, yakıt ihalesini beş kez iptal ettiklerini, iptal nedeninin de “kara para aklama” olayı olduğunu ileri sürdü.

Özkıraç, Başbakan ile Ekonomi ve Enerji Bakanı’nı Kıb-Tek’i batırmak ve toplumu elektriksiz bırakmakla suçladı.

Cumartesi günü Teknecik elektrik santraline gittiğini söyleyen Özkıraç, “Bu ülkede yaşadığımdan dolayı gerçekten utanç duydum. Bir ihalenin süresi bir aydır. İhale sonuçlanır ve ilgili şirket hukuk kuralları çerçevesinde ilgili firmaya yakıtı getir der getirir. Beş kez ihale iptal ediliyor. Bu ihalede şaibe vardır. Göreceksiniz, son sonuçlanacak ihale da iptal edilecek.” sözlerini kullandı.

Ülkede en önemli sektörün enerji sektörü olduğunu kaydeden Özkıraç, ihalenin sonuçlanması halinde 360 dolardan yakıt alınacağını ileri sürerek, “Şimdi 500 dolara yaklaştı. Kıb-Tek 600 milyon zarara uğratıldı. Bunun hesabını birileri vermesi gerekir.” dedi.

Yapılması gerekenin çok basit olduğunu ileri süren Özkıraç, Kıb-Tek’te mevcut 8 dizel jeneratörün olduğunu, onların modifiye edilmesi, iletim hatlarının da yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, “sendika yönetim kurulunun yarın saat 11.00’de toplanacağını ve toplumu rahatsız etmeyecek şekilde borçlu tüm devlet dairelerinin elektriklerinin kesileceğini, vurdumduymazlığın devam etmesi halinde ise şebekelerini darmadağın edeceklerini” açıkladı.

“Bu bir tehdittir. Ya bu işi yapın ya da gidin” şeklinde konuşan Özkıraç, istifanın da bir erdem olduğunu söyledi.

