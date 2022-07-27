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İddialar yalanlandı, Deniz Plaza’ya övgüler yağdı

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İddialar yalanlandı, Deniz Plaza’ya övgüler yağdı

Ülkenin örnek işletmelerinden Deniz Plaza, bir internet sitesi tarafından çocuk işçi çalıştırdığı iddiasıyla haksız bir şekilde karalanmak istendi. Ancak yapılan söz konusu yayın büyük tepki çekti.
Özellikle sosyal medya kullanıcıları, söz konusu haber sitesini kınadı, Deniz Plaza’ya ise övgüler yağdırdı.
Deniz Plaza mağazalarıyla ilgili iddialara, Deniz Plaza yöneticilerinden Ayten Deniz ve birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından açıklık getirildi.
Ayten Deniz tarafından yapılan açıklama ve sosyal medya yorumlar şöyle


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Etiketler; #Deniz Plaza #Ayten Deniz
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