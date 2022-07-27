Yeni asgari ücret kesinleşti

Yeni asgari ücret belirlendi. Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2022 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün toplandı.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlendiğini bildirdi. Taçoy, yüzde 65 işveren teşvik primi verileceğini belirtti.

Sendikalar itirazların oylandığını belirterek toplantıdan ayrıldı.

Yapılan oylamada, oy çokluğu ile kabul edilen asgari ücret, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

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