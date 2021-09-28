"İddialar gerçek dışı"

Gazetemizde 22 Eylül 2021 tarihinde verdiğimiz “tepki çeken kontrol” başlıklı haberimizde, Girne Ozanköy’de Kırlangıç sokak üzerinde bazı özel güvenlik elemanlarının vatandaşa kimlik kontrolü yaptığı iddia edilmişti. Söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu ve bazı çevrelerin söz konusu kişileri karalama amacında oldukları ortaya çıktı. Söz konusu haberin yayınlanması üzerine 22 Eylül 2021 tarihinde Girne’de görev yapan adli merciler, iddia edilen olay yerini ziyaret etti ve tahkikat yaptı. Yapılan tahkikatta Kırlangıç Sokağı üzerinde bulunan güvenlik kameraları da incelendi ve iddia edildiği gibi kimlik kontrolünün yapılmadığı tesbit edildi. Şikayete maruz kalan Kırlangıç Sokağı sakinlerinin söz konusu asılsız suçlamayı yapan kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.