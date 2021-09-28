banner583
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
Alışveriş çadırı mı mülteci çadırı mı?
339 0
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
Saner'in meslekten men edilmesi için imza kampanyası
15 0
 
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı
14 0
9 0
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
Aslan, 4 hafta sonra kükredi
14 0
Cihangir, evinde mutlu
Cihangir, evinde mutlu
36 0
Nefes kesen tatbikat
Nefes kesen tatbikat
32 0
banner661

"İddialar gerçek dışı"

banner476

"İddialar gerçek dışı"
  Gazetemizde 22 Eylül 2021 tarihinde verdiğimiz “tepki çeken kontrol” başlıklı haberimizde, Girne Ozanköy’de Kırlangıç sokak üzerinde bazı özel güvenlik elemanlarının vatandaşa kimlik kontrolü yaptığı iddia edilmişti. Söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu ve bazı çevrelerin söz konusu kişileri karalama amacında oldukları ortaya çıktı. Söz konusu haberin yayınlanması üzerine 22 Eylül 2021 tarihinde Girne’de görev yapan adli merciler, iddia edilen olay yerini ziyaret etti ve tahkikat yaptı. Yapılan tahkikatta Kırlangıç Sokağı üzerinde bulunan güvenlik kameraları da incelendi ve iddia edildiği gibi kimlik kontrolünün yapılmadığı tesbit edildi. Şikayete maruz kalan Kırlangıç Sokağı sakinlerinin söz konusu asılsız suçlamayı yapan kişilerden şikayetçi olacağı öğrenildi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.