Derinya'da Pazar günü “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” etkinliği yapılacak

Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenleniyor. Yürüyüş, 3 Ekim Pazar sabah saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) verilen bilgiye göre, Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Federal Kıbrıs Hareketi, Barış ve Demokrasi Hareketi’nin düzenleyeceği yürüyüşe katılım için halka çağrı yapıldı.

Örgütler adına açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, “yürüyüşü; iki devletli çözüm talebini ve her türlü taksimci çözüm biçimini reddettiğimizi, Kapalı Maraş (Varoşa) bölgesine yönelik olarak Türk tarafınca yapılan müdahaleleri kınadığımızı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarının hemen şimdi uygulanmasını istediğimizi, Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlatılmasını ve Anastasiadis’in Kıbrıs sorunun çözümü için üzerinde uzlaşılan BM parametreleri çerçevesi dışındaki önerilerini kınadığımızı, ucuz popülizme, milliyetçi, şovenist yaklaşımlara son vermesini talep ettiğimizi, yurdumuz ve halkımız için yeniden birleşme, barış ve adalet talep ederek, tüm Kıbrıslılar olarak, dikenli tellerin üzerinden elimizi birleştirip umut ateşini güçlendirdiğimizi birlikte ortaya koymak için” düzenlediklerini kaydetti.