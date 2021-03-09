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İçler acısı manzara

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Esentepe’de ikamet eden Alman uyruklu 81 yaşındaki yaşlı kadının evindeki manzara görenleri dehşete düşürüyor. Adeta çöplüğü andıran bir evde yaşayan kadın dün hastaneye kaldırıldı

İçler acısı manzara
 
 
Esentepe ikamet eden Alman uyruklu 81 yaşındaki Daisy adlı yaşlı kadın, adeta çöplüğü andıran bir evde yaşıyor.
Daisy’nin, 2019 yılında evi Esentepe Belediyesi tarafından temizlenmişti ancak yaşlı kadının evi kısa sürede eski haline getirdiği belirtildi.

Yaşlı kadının dispozofi (çöp biriktirme) hastalığı olduğu iddia edildi.
Bölgede kalan vatandaşlar Daisy’in hem kendi sağlığını hem de çevresindekilerin sağlığını ciddi tehlikeye attığını belirterek yetkililerin biran önce önlem almasını istedi.  

Alman uyruklu Daisy isimli yaşlı kadın dün öğleden sonra hastaneye kaldırıldı.
KKTC Sağlık Bakanlığı’na ulaşan Alman Konsolosluğu, 81 yaşındaki Daisy için ne gerekirse yapılmasını istedi.

Öğle saatlerinde bölgeye giden Sağlık Bakanlığı ekipleri  ve Esentepe Belediye personeli yaşlı kadını evinden alarak Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırdı.
Yaşlı kadına yapılan ilk müdahalede kadının nefes almakta zorlandığı tespit edildi. Daisy, Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
 
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