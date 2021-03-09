Çiçekçilerin yüzü güldü

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, uzun süredir kapalı olan iş yerlerinin birer birer açılmaya başlaması sonrasında piyasanın hareketlendiği belirtilirken, son günlerin yüzü gülen esnaflarının başında çiçekçiler geldiği bildiriliyor.



Özellikle dün kutlanan 8 Mat Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle çiçekçilerin gün boyu durmaksızın mesai yaptıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer aldı.

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle devlet dairelerinde çalışan kadınlara gerek müdürleri gerekse bakanları tarafından birer adet çiçek takdim edilirken, birçok evli çiftin ise eşlerine çiçek takdim etmeyi unutmadığı ve bu nedenle çiçekçilerin önünde kuyruk bekledikleri ifade edildi.

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde iş yapamamanın burukluğunu yaşayan çiçekçilerin dün bunu bir nebze olsun unuttukları belirtildi.



