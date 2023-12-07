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İçişleri Bakanlığı: Bakan Oğuz’un açıklamalarının montajlandığı tesbit edildi

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“Gerçekle bağdaşmayan bir takım algıların oluşmasına neden olundu”

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İçişleri Bakanlığı: Bakan Oğuz’un açıklamalarının montajlandığı tesbit edildi
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İçişleri Bakanlığı, Bakan Dursun Oğuz’un bir programda yaptığı açıklamaların montajlanarak bazı sosyal medya hesaplarında yayınlandığını,  gerçekle bağdaşmayan bir takım algıların oluşmasına neden olunduğunu belirtti.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yabancıların mal alımı ve satımı konusunda Dursun Oğuz tarafından yapılan açıklamaların montajlandığı,  yaratılmaya çalışılan algı ile Bakanın söylemlerinin bağdaşmadığı kaydedildi.
Bakan Oğuz’un, pazartesi günü Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda yabancıların mal alımı ve satımı konusunda yönetilen sorulara cevap verdiği belirtildi.
Oğuz’un bahse konu programda verdiği cevapların yer aldığı bölümlerin montajlanarak bazı sosyal medya hesaplarında yayınlandığı ve gerçekle bağdaşmayan bir takım algıların oluşmasına neden olunduğu kaydedilen açıklamada “Bilinmelidir ki yaratılmaya çalışılan algı ile Bakanın söylemleri asla bağdaşmamaktadır.” denildi.
Bakan Oğuz’un söylediklerinin açık, net olduğu ve arşivlerde bulunduğunu belirtilen açıklamada, “İçişleri Bakanlığımız; devletimizi, kurumlarımızı devre dışı bırakmaya çalışan, kayıt dışı mal alım ve satışlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılmasına yönelik çalışmaları başlatmış ve kısa süre sonra sonuçlandıracaktır” ifadelerine yer verildi.
 
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