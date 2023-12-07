Meclis nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 10.40’da UBP Milletvekili Ali Pilli başkanlığında toplanma girişiminde bulundu.
Genel Kurul'da nisap sağlanamadığı için toplantıya yarım saat ara verildi.
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