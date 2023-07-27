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Hür-İş: “Hükümet DAÜ’yü gözden çıkardı mı?”

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili Ali Yeltekin, yetkilileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 3 milyarlık bütçede 20 milyon katkı yaptığı gerekçesiyle eleştirerek, “En önemli milli değerlerimizden olan, devletimize çok yüksek katma değeri ve dünyada saygın üniversiteler arasında bulunan DAÜ’müzü acaba hükümet gözden çıkardı mı?” diye sordu.

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Hür-İş: “Hükümet DAÜ’yü gözden çıkardı mı?”
Hür-İş Başkan Vekili Ali Yeltekin tarafından yapılan yazılı açıklamada, DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite’de örgütlü olan Hür-İş’e bağlı Daü-Per-Sen’in ortaya koyduğu mali ve idari tedbirleri yok saymakla ve yasalar ile tüzüklere aykırı hareket etmekle suçlandı.
Siyasilerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni peşkeş çekme niyetinde olduğunun savunulduğu açıklamada, “Devlet olarak 3 milyarlık bütçede 20 milyon katkı yaparak kurumu yönetmek hangi aklın ürünüdür? Hükümet olarak KIB-TEK’e milyarlarca lira dış borçlanma yetkisi verirken; DAÜ’ye 1 kuruşluk dış borçlanma yetkisi vermeyen anlayışın gerçek niyeti peşkeş mi? En önemli milli değerlerimizden olan, devletimize çok yüksek katma değeri ve dünyada saygın üniversiteler arasında bulunan DAÜ’müzü acaba hükümet gözden çıkardı mı?” soruları yöneltildi.
 
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