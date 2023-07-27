6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali yapılıyor

3 gün sürecek festival 11 Ağustos Cuma günü başlayacak

Geçitkale Serdarlı Belediyesi, tarafından düzenlenecek “6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali “ 11 Ağustos Cuma günü başlıyor.



Geçitkale Serdarlı Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Serdarlı 14 Ağustos Stadyumunda” 3 gün sürecek festival için stant kiralamak isteyen vatandaşların, en geç 8 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar stant ücretlerini yatırmaları istendi.



Festival için detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise “0548 853 1980” numaralı irtibat numarasını arayabilecek.

