banner913
banner932
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
15 0
"Şimdi eğitim kurumlarında kayıtlı olan herkes kaçak mı?"
14 0
 
Serdinç Maypa tutuklandı
Serdinç Maypa tutuklandı
24 0
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
14 0
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
19 0
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
63 0
Avrupa'da terör alarmı
Avrupa'da terör alarmı
19 0
banner1012

Hükümetten Işıl Reklam ve Gürdağ Tuğla Fabrikası'na maaş ve yatırım desteği

banner1020

Başbakan Üstel, yangınlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen Işıl Reklam ve Gürdağ Tuğla Fabrikası'nın 6 ay süreyle, tesis tekrar hayat bulana kadar çalışanların hem sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini hem de maaş ödemelerini üstlendiklerini açıkladı

banner974
Hükümetten Işıl Reklam ve Gürdağ Tuğla Fabrikası'na maaş ve yatırım desteği
banner971
Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen Işıl Reklam bünyesindeki mobilya mağazası ile Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti. Üstel, hükümetin her zaman üretim ve üreticinin yanında olduğunu söyledi.
Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ülke üretimi ve ekonomisine destek veren iki güzide iş yerini ziyaret ettiklerini belirterek, bu iş yerlerinin tekrar hızlı şekilde ekonomiye kazandırılması, ayakta durmasını sağlamak ve moral motivasyonu artırmak için yapılan çalışmaları anlattı.
Gürdağ Tuğla Fabrikasının ülkedeki iki tuğla üretim merkezinden biri olduğunu, o yüzden yangından zarar gören bu merkezi üretime tekrar kazandırmanın önemine işaret eden Üstel, hükümet olarak bu çerçevede iki işletmeye de 6 ay süreyle, tesis tekrar hayat bulana kadar çalışanların hem sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini hem de maaş ödemelerini üstlendiklerini söyledi.
Bu arada Bakanlar Kurulu tarafından bu işletmelere yönelik alınan destek kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.