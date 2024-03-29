Hükümetten Işıl Reklam ve Gürdağ Tuğla Fabrikası'na maaş ve yatırım desteği

Başbakan Üstel, yangınlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen Işıl Reklam ve Gürdağ Tuğla Fabrikası'nın 6 ay süreyle, tesis tekrar hayat bulana kadar çalışanların hem sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini hem de maaş ödemelerini üstlendiklerini açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınlar nedeniyle kullanılmaz hale gelen Işıl Reklam bünyesindeki mobilya mağazası ile Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti. Üstel, hükümetin her zaman üretim ve üreticinin yanında olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ülke üretimi ve ekonomisine destek veren iki güzide iş yerini ziyaret ettiklerini belirterek, bu iş yerlerinin tekrar hızlı şekilde ekonomiye kazandırılması, ayakta durmasını sağlamak ve moral motivasyonu artırmak için yapılan çalışmaları anlattı.

Gürdağ Tuğla Fabrikasının ülkedeki iki tuğla üretim merkezinden biri olduğunu, o yüzden yangından zarar gören bu merkezi üretime tekrar kazandırmanın önemine işaret eden Üstel, hükümet olarak bu çerçevede iki işletmeye de 6 ay süreyle, tesis tekrar hayat bulana kadar çalışanların hem sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerini hem de maaş ödemelerini üstlendiklerini söyledi.

Bu arada Bakanlar Kurulu tarafından bu işletmelere yönelik alınan destek kararları da Resmi Gazete’de yayımlandı.

