18 polisin görev yeri değiştirildi

Polis Genel Müdürlüğü, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildiğini açıkladı.Nakiller kapsamında İlçe ve Bölüm Müdürlüğü görevine atananların yeni görev yerleri şöyle: