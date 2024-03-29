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18 polisin görev yeri değiştirildi

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18 polisin görev yeri değiştirildi
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Polis Genel Müdürlüğü, Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildiğini açıkladı.
Nakiller kapsamında İlçe ve Bölüm Müdürlüğü görevine atananların yeni görev yerleri şöyle:

 
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