Hükümetin önceliği reformlar

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin programı Cumhuriyet Meclisi’nde okundu.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulda hükümet programının girişi Başbakan Ünal Üstel tarafından okundu. Daha sonra bakanlar sırayla söz alarak, hükümet programının kendi bakanlıklarıyla ilgili bölümünü okumasıyla genel kurul toplantısı tamamlandı.

Ana muhalefet partisi CTP ile HP, hükümet programının okunduğu genel kurul toplantısına katılmadı.

Hükümet programını okuyan Başbakan Üstel, “Hükümetimiz öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık vererek, her alanda beklenen gerekli dönüşümü sağlamaya çalışacaktır. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının refahını, demokratik standartlarını ve ülkemizin itibarını daha da artıran politikalarla, daha güçlü bir ekonomi için gerekli tüm reformların hayata geçirilmesini sağlamak temel hedef olacaktır” dedi.

Hükümetin öncelikli hedefinin; ekonomide yaşanan olumsuzlukları biran önce gidererek, mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak olacağını ifade eden Üstel, kamu maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verileceğini kaydetti.

Üstel, “Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği de gerçekleştirilecektir” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, herkesin kabul edeceği üzere ülke için sorunların ağırlaştığı bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, bu hassas dönemde Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ortaklığında yeniden kurulan koalisyon hükümetinin, öncelikli olarak yapısal reformlara ağırlık vererek, her alanda beklenen gerekli dönüşümü sağlamaya çalışacağını kaydetti.

Hükümetin öncelikli hedefinin; ekonomide yaşanan bu olumsuzlukları biran önce gidererek, mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratmak olacağını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bu çerçevede Kamu Maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verilecektir. Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği de gerçekleştirilecektir.

İçinden geçilen bu sıkıntılı süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunun en büyük göstergesi olmuştur.

Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik hem siyasi gelişmeler iç ve dış politikada Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Hükümeti yeniden oluşturarak bu zor dönemde büyük bir sorumluluk örneği gösteren Koalisyon ortağı üç siyasi partimizin ekonomik kalkınma ve yapısal dönüşüm için uyum içerisinde çalışarak gerekli reformların ivedi olarak hayata geçirilmesi birincil önceliği olacaktır.”







Hükümetten ilk 90 gün hedefi



UBP-DP-YDP Üstel Hükümeti Programı’nda “kısa”, “orta” ve “uzun” vadeli hedef tanımları için süreler belirtildi.

Buna göre “Kısa Vadeli” hedeflerin 30-90 gün içerisinde hayata geçirileceği, “Orta Vadeli” hedefler için 90-180 gün ön görüldüğü “Uzun Vadeli” hedeflerin ise 180 gün üzerinde gerçekleştirileceği belirtildi.



İlk 90 gün hedeflerinde şunlar dikkat çekti.



1- “Elektronik Şans Oyunları Yasa Tasarısı”nın yasallaşması

2- Belediyeler (51/1995) Değişiklik Yasası’nın yürürlüğe konması

3- Yerel Yönetimler reformu çerçevesinde belediyelerin sayılarının azaltılması

4- Hal Yasası’nın geçirilmesi

5- Enerji Verimliliği Yasası’nın tamamlanması



90-180 gün içindeki hedefler



1- Bilişim Yasası’nın yeniden düzenlenmesi

2- Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması

3- İş araçlarının gümrük vergilerinin azaltılması

4- Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli yasal mevzuat çalışmalarının tamamlanması

5- Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın yasallaşması

6- Sendikalar Yasası ile İş Yasası’nın Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenmesi