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Sucuoğlu’ndan ilk tepki

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Sucuoğlu’ndan ilk tepki
 
Hükümet programı okunurken Faiz Sucuoğlu Meclis'ten ayrıldı

4’üncü kez kurulan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin programı Meclis’te okundu. Muhalefet partileri; CTP ve HP, toplantıya katılmadı.
Bilindiği üzere; Üstel başkanlığında kurulan yeni kabine önceki gün Meclis Genel Kurulu’na sunulmuş, toplantıya muhalefet partileri katılmamıştı.
UBP-DP-YDP Hükümeti programı okunurken eski Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu salon dışına çıktı. Sucuoğlu'nun daha sonra Meclis'ten ayrıldığı gözlemlendi.
 
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