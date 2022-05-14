Sucuoğlu’ndan ilk tepki



Hükümet programı okunurken Faiz Sucuoğlu Meclis'ten ayrıldı



4’üncü kez kurulan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin programı Meclis’te okundu. Muhalefet partileri; CTP ve HP, toplantıya katılmadı.

Bilindiği üzere; Üstel başkanlığında kurulan yeni kabine önceki gün Meclis Genel Kurulu’na sunulmuş, toplantıya muhalefet partileri katılmamıştı.

UBP-DP-YDP Hükümeti programı okunurken eski Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu salon dışına çıktı. Sucuoğlu'nun daha sonra Meclis'ten ayrıldığı gözlemlendi.

