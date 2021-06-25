Hükümeti götürene kadar sokakta olacağız

Sokağa inme kararı alan ana muhalefet CTP, ilk eylemini Lefke’de yaptı. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümeti götürene kadar sokakta olacaklarını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sokağa çıkma kararının ardından, ilk eylemini önceki gün Lefke’de gerçekleştirdi.CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin katıldığı eylemde, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu “yeni (eski) vizyonu”nu, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin hukuk tanımaz uygulamaları, Adalı cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin üzerine gidilmemesi protesto edilerek hükümetin istifasının istendiği” belirtildi.“Vardık, Varız, Var Olacağız”, “Birleşik Federal Kıbrıs”, “Özgürlük ve Barış”, “Gelecek bizimdir, biz planlayacağız”, “Karanlık değil, aydınlık” gibi pankartların da taşındığı ilk eylemin ardından eylemler dün İskele’de devam etti.CTP’nin eylemleri 28 Haziran Pazartesi Mağusa, 30 Haziran Çarşamba Girne, 1 Temmuz Perşembe Güzelyurt ve 6 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da devam edeceği duyuruldu.CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, “Talimatla kurulan UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’ni götürene kadar sokakta olacağız” dedi. Sorakın şu noktalara değindi:“Müdahalelerle geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra yine müdahalelerle kurulan bir azınlık hükümeti var. Hatta Bakanlar Kurulu bile müdahaleyle oluşturuldu. Bu hükümet ne Anayasayı, ne de yasaları tanıyor. Antidemokratik tavırlarıyla Kıbrıslı Türkleri baskı altına almaya çalışıyorlar. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak oluşturulan bu yapının derhal gitmesini ve en erken bir zamanda seçim yapılmasını istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz. Müdahalelerle yaratılan vesayet rejimini asla kabul etmeyeceğiz. Kullandığımız para birimi son 1,5 yılda yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti, verilen artış yüzde 12 düzeyinde. Pahalılık aldı başını gidiyor. Akaryakıta, ilaca, ekmeğe, temel tüketim maddelerinin tümüne zam yapıldı. Bu acımasız hükümet çalışanların hayat pahalılığı ödeneğini dondurmaya çalışıyor. Bu hükümet, insanlarımızı sefalete sürüklüyor. İtaat eden, biat eden, boyun eğen, ‘Evet efendim’ diyen bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Azınlık Hükümeti bunu Türkiye ile imzaladığı protokolün içerisine koydu ve bunu tek tek uygulamaya çalışıyor. Eğer bu durum devam ederse, Kıbrıslı Türkler kültürde de, sosyal yaşamda da, ekonomide de gerileyecekler ve yok olacaklar. Kıbrıs Türk halkı özne olmak, tekrardan sokağa inip mücadele etmek durumundadır. Partimizin, ‘Birlik Mücadele Dayanışma’ sloganı ile Lefke’de başlattığı bu yürüyüş devam edecek. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu hükümeti götürene kadar, sokakta olmaya devam edeceğiz.”Sorakın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde müdahale yapılarak Ersin Tatar’ın seçildiğini ve bu göreve atandığını öne sürerek, “Kıbrıslı Türklerin iradeleri ile oynanarak Ersin Tatar Cumhurbaşkanlığı makamına oturtulmuştur. Tatar önümüze öyle bir siyasi proje koydu ki bizi 1950’lere döndürmeye çabalıyor. Kıbrıslı Türkleri dünyadan soyutlamak için elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.