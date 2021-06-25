Bazı milletvekillerine arazi kiralandığı doğru mu?

HP Başkanı Özersay, Maliye Bakanı’na seslenerek arazi kiralamalarıyla ilgili sorular sordu



HP Genel Başkanı Kudret Özersay, dün sabah Anayasa Mahkemesi’nin hayat pahalılığı konusunda verdiği karara atıfta bulunarak, hükümetin yanlış yaptığını defalarca söylemelerine rağmen hükümetin bildiğini okuduğunu söyledi. Özersay, “Doğru usul takip edilmiş olsaydı, tasarrufa kendilerinden başlamış olsalardı, paranın nerede kullanılacağı söylenseydi ve hükümete güven olsaydı mahkemenin aldığı kararın bu yönde olmayacaktı” dedi.

Şimdi hayat pahalılığının hepsinin geriye dönük ödenmek zorunda olmasına bağlı olarak Maliye’nin yaşayacağı sıkıntılara değinen Özersay, “Bunu yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Keşke en baştan en doğrusu yapılsaydı” şeklinde konuştu.

Güvercinlik’te Sanayi Sitesi’nde verilen arazilerin, bir kısmının sözleşmesinin iptal edildiğine değinen Özersay, arazilerin altyapılarının tamamlanamayacağı gerekçesiyle arazilerin sözleşmelerinin iptal edildiğini kaydetti.

2017-2018’de Sunat Atun’un bakanlık döneminde verilen arazilerin, altyapısı tamamlanmadan bakan imzasıyla verilip verilmediğini soran Özersay, şimdi de bu arazilerin iptal edildiğini belirterek, hangisinin doğru olduğuna açıklık getirilmesini istedi.

Dörtlü hükümetin sona erme sebebini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Kudret Özersay, Maliye Bakanı’na seslenerek arazi kiralamalarıyla ilgili sorular sordu. Özersay, “Geçmişte 100 küsur dönümlük bir arazinin bir eğitim kuruluşuna kiralanmasıyla ilgili bir kriz yaşanmıştır. Hükümet ortakları atlatılmış, kandırılmış ve Maliye Bakanlığı üzerinden el altından kiralanmıştı. Hükümetin sona ermesine varan bir siyasi kriz yaşanmıştır. Doğruluğu, yanlışlığı tartışılsa da neticede hükümet bozulmuş ve UBP’yle bir hükümet kurulmuştu. O dönemin Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na yapılan bu kiralamanın hukuka uygun olup olmadığını sorduğumuzda görev Maliye Teftiş’e verildi ve bu kiralamaların hukuka aykırı olduğu, devletin zarara uğratılmış olabileceği ve konunun savcılığa aktarılması gerektiği yanıtını almıştık. O gün yazılan rapordan hareketle, Sayın Amcaoğlu, Maliye’ye bu kiralamaları sona erdirecek bir tebligat yolladı. Bu ilişkiyi sonlandıran bir hamle yapılmış oldu ve konu savcılığa da gönderildi. Buraya kadar tamam. Ancak bize gelen duyuma göre, ilgili kurumun, faaliyet yapmayan yandaki arazilerin sahipleriyle de temasa geçip konuyu ilerletmeye çalıştıklarıdır. Bu arazilerin durumu nedir? Bazı milletvekillerinin hükümete verdiği destek karşılığında bu araziler tekrar kiralandı mı?” ifadesini kullandı.





