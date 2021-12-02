Hükümete PCR davası

PCR testi ile insan vücuduna müdahale edildiğini savunan ve test yaptırmak istemediği için mesleğini kaybetmekle karşı karşıya gelen avukat Seda Okgül, Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne dava açtı



PCR testi ile insan vücuduna müdahale edildiğini savunan ve test yaptırmak istemediği için mesleğini kaybetmekle karşı karşıya gelen avukat Seda Okgül, Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne dava açtı







PCR testi ile insan vücuduna müdahale edildiğini savunan ve test yaptırmak istemediği için avukatlık yapamamakla karşı karşıya gelen Seda Okgül Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne dava açtı.

Dün Yargıç Tanju Öncül huzurunda görülen ve yaklaşık iki saat süren dava, davalı tarafın yeni tanıklarının dinlenmesi talebiyle 7 Aralık Salı saat 10.30'a ertelendi.

30 Haziran'da alınan ve 2 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 'Orta ve Yüksek riskli yerlere PCR ve Antijen testi olmadan girilmemesi' şeklindeki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararına karşı çıkan Okgül, bu kararın yürütülmesinin durdurulmasını istedi, süreci mahkemeye taşıdı.

Davacının avukatlığını Boysan Boyra üstlenirken, davalı tarafı Savcı Ayfer Şefik savundu. Davalıyı temsilen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Düriye Deren Oygar iddiaları cevaplarken, Davacı Seda Okgül duruşmaya katılmadı.



