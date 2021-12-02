Marketler stokçuluğa mı başladı?

Artan döviz kurları nedeniyle fiyatları sürekli değişen ürünleri sınırlı sayıda satan bazı marketler vatandaşın tepkisine neden oluyor

Artan döviz kurları nedeniyle fiyatları sürekli değişen ürünleri sınırlı sayıda satan bazı marketler vatandaşın tepkisine neden oluyorMurat ASLANÜlkemizde her geçen gün artan döviz kurlarıyla birlikte yaşanan zamlar ardı arkası kesilmeksizin devam ederken, bazı marketlerin ellerinde bulunan ürünleri daha pahalıya satmak amacıyla stok yapmaya başladığı iddia ediliyor.Sosyal medyada bazı vatandaşlar gittikleri marketlerde çekilen fotoğrafları paylaşarak bazı marketlerin ellerinde bulunan ürünleri ya tek veyahut en fazla iki adet şeklinde satmaya başladığını belirttiler.Stok yapılan ürünlerin başında içkiler, süt ürünleri, ayçiçek yağları ve şeker gibi ürünler olduğu bildirilmekte.Bu ürünlerin az üretilmesinden değil fiyatlarının sürekli değişmesinden dolayı marketler tarafından stok yapıldığını iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın devreye girmesini talep ettiler.