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Hükümet ve iş dünyası anlaşamadı

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Ekonomi toplantısında uzlaşı sağlanamadı. Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütler ile Ekonomi Kurul toplantısında bir araya geldi, toplantıdan "sigorta destek primleri" ile ilgili uzlaşı çıkmadı

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Hükümet ve iş dünyası anlaşamadı
 
Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Kurulu toplantısında ekonomik örgütlerle bir araya geldi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Kovid-19’la mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntıları ve çözüm yolları ele alındı.
 
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