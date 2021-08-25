Cruise gemileri için antik limana iskele

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı’na cruise gemilerinin yanaşabilmesi için 600 metrelik bir iskelenin inşa edileceğini açıkladı



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada TV’de programa katılarak Girne eski limanına cruise gemilerinin yanaşması vizyonu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, turizmin önünü açmak için ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Limana cruise gemilerinin yanaşabilmesi için 600 metrelik bir iskelenin inşa edileceğini açıklayan Ataoğlu, " Bu gemiler geldiğinde esnafın yüzü gülecek, ülkeye katma değer sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, 4 etaplı projenin Kara projeleri için yeterli bütçenin mevcut olduğunu lakin en önemli ve maliyetli kısım olan deniz içi ihalesinin; yap-işlet-devret modeli şeklinde yürütüleceğini dile getirdi.

Turizm Bakanı, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dört etaplı bir projemiz var.

1.si Gümrük binası ve zincirli kulenin ihalesi. 2.etap yürüyüş yollarının yapılması, esnafların fikirlerini de alacağız. 3.karşı binaların dış cephelerinin yekpare görünüşü. 4. ve en önemlisi deniz içinin ihalesi. Kara kısmını kendi bütçemizle yapabiliriz bu bütçemiz var. Ama deniz kısmını yapabilmek için o kadar bütçemiz yok 100-150 milyon dolar civarında bir bütçe çünkü.

İçerisinde mevcut Antik Limandan Yeni Limana gidecek bir proje. Girne Liman’ı, Girne Antik Liman’a bağlayacak 600 metrelik bir iskele olacak. 600 metre olmasının sebebi gelecek olan yatların alacağı gümrük ve hizmet hizmeti. Esas düşünülen ise cruize gemilerinin yanaşabileceği iskele boyutu olması. Bu gemiler geldiğinde esnafın yüzü gülecek, ülkeye katma değer sağlanacak. Yapılması gereken ise özelleştirme yasası altında bir komite kurulması ve özelleştirme yasası altında bu komitenin kararları alması. Herkes heyecanlı bu konu ile ilgili. Çalışmalar Pazartesi günü başladı. Deniz içi yap işlet devret modeli ile ihaleye çıkacak, ihaleden sonra kurulacak olan komite kararı verecek.”

