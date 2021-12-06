“Hükümet, krize karşı kayıtsız”

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, hammadde tedarik sıkıntısı, döviz krizi ve pandeminin yaratmış olduğu olumsuz etkilere karşı hükümetin kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, hammadde tedarik sıkıntısı, döviz krizi ve pandeminin yaratmış olduğu olumsuz etkilere karşı hükümetin kayıtsız kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu hammadde tedarik sıkıntısı, döviz krizi ve pandeminin yarattığı olduğu olumsuz etkilere karşı hükümetin kayıtsız kaldığını savunarak bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu kaydetti.Kamacıoğlu yazılı bir açıklama yaparak son günlerde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.Kamacıoğlu, Sanayicilerin hammadde tedarikinde ciddi bir maliyet artışı yaşanırken, buna paralel olarak nakliye fiyatlarında da önlenemez bir yükselişin devam ettiğine dikkat çekti. Hükümet’in bu konuda esnafa yönelik 100 bin TL’lik bir kredi paketi açıklamış olmasına karşın bahse konu desteğin sanayi işletmelerinin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.Kamacıoğlu, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş devam ederken piyasada tahsilat endişesinin ortaya çıktığını da dile getirdi.Kamacıoğlu, hükümete bir an evvel açıklamış oldukları 4 maddelik tedbir paketinin uygulanması için gereken iradenin gösterilmesi ve daha kapsamlı tedbirler alınması çağrısında bulundu.