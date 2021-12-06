“Hedef, yükseköğretimde marka olmak”

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “KKTC'ye yönelik en öncelikli hedeflerimizden biri, ülkenin yükseköğrenim adası olması, bu alanda marka haline gelmesidir” dedi

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran “KKTC'ye yönelik en öncelikli hedeflerimizden biri, ülkenin yükseköğrenim adası olması, bu alanda marka haline gelmesidir” dediTBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, Türkiye ile KKTC arasında Kültürel İşbirliği Protokolü ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) KKTC'de eğitim-araştırma yerleşkeleri kurmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair iki ayrı kanun teklifi kabul edildi.Komisyonda, milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin, KKTC'ye, egemen bir devlet olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesi için her alanda desteğinin sürdüğünü söyledi.KKTC'ye kültürün yanı sıra eğitim alanında da destekte bulunduklarını, yükseköğretim konularının, bu alanda öne çıktığını bildiren Kıran, "KKTC'ye yönelik en öncelikli hedeflerimizden biri, ülkenin yükseköğrenim adası olması, bu alanda marka haline gelmesi." ifadesini kullandı.KKTC'de toplam 22 üniversitenin faaliyet gösterdiğini, Türkiye'den de Anadolu Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ), KKTC kampüsleri bulunduğunu aktaran Kıran, "Ada'daki üniversitelerde bugün itibarıyla 108 binden fazla öğrenci öğrenim görüyor. İçinde bulunduğumuz akademik dönemde 144 ülkeden 45 bine yakın yabancı öğrenci de KKTC üniversitelerini tercih etmiş durumda. KKTC'nin artan üniversite sayısıyla yükseköğrenim alanında uluslararası çapta adından daha fazla söz ettirmesini hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.