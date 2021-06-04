Hükümet, günü kurtarma peşinde

Mecliste konuşan HP Milletvekili Erek Çağatay, “KKTC ekonomisi” konusunda yaptığı konuşmada, pandemi sürecinin bir ülkenin kendi öz kaynakları olmasını gerektirdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, ülkede kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri sıraladı.





Hükümetin akılcı ve gerçekçi destek politikaları hazırlayarak halka sunması gerektiğini ifade eden Çağatay, KKTC’de ekonomik stratejik bir plan olmadığını, hükümetin günü kurtarma peşinde olduğunu savundu.

Kendine yeten bir ekonomi için yapılması gerekenlere değinen Çağatay, şu anda sürecin iyi yönetilmediğini ve gün geçtikçe ödenen toplumsal bedelin çok büyük olduğunu ileri sürdü.

Hükümetin özel sektörü desteklemek konusunda çok zayıf kaldığına işaret eden Çağatay, sürdürülebilir ekonomi için bir 5 yıllık ekonomik kalkınma planlarına ihtiyaç olduğunu aktardı.

