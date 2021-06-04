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Saner’e 15 soru sorduk, hiçbirini cevaplayamadı

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HP Milletvekili Ayşegül Baybars Genel Kurul’da meclis koltuklarının boş olmasını eleştirdi.

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Saner’e 15 soru sorduk, hiçbirini cevaplayamadı
 
Ülkede pandemi nedeniyle bedelli askerlikle ilgili yapılan çalışmalara, sınır kapılarının açılmasına değinen ve  aşı konusunda hiçbir elle tutulur icraat bulunmadığını ileri süren Baybars, Başbakan Ersan Saner’in dün uzun zamandır Perşembe günü ilk defa meclis kürsüsünden soruları cevapladığını, ancak sorularına elle tutulur hiçbir cevap almadıklarını söyledi.
Dün Başbakan Saner’e yönetilen soruları anımsatan Baybars, Başbakan Saner’in her soruyu gülerek “rahat olunuz” diye cevap verdiğini ifade ederek, eleştirdi.
Baybars, “Bugün ülkeye TC Ticaret Bakanı Muş geliyor ve protokol imzalanacak. Bu ekonomik protokolün içeriği ile ilgili bir bilgi istendiğinde de Başbakan Saner gülüp rahat olunuz diyor” dedi.
Sorunlarla ilgili hükümetin bir eylem planı olmadığını, ülkeyi yönetemediğini savunan Baybaras, Başbakan Saner’e 15 tane soruları olduğunu, ancak başbakanın bunların hiç birini cevaplayamadığını ileri sürdü.
 
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