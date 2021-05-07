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“Hükümet, ekonomiyi felakete sürükledi”

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Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, Mecliste konuşma yaptı.

“Hükümet, ekonomiyi felakete sürükledi”

Pandeminin tüm dünyada ekonomilere verdiği zararlara işaret eden Baybars, IMF’nin dünyada büyüme beklerken, devletler kaynaklarını etkin ve adil paylaşırken KKTC’de hükümetin ekonomiyi “el birliğiyle felakete sürüklediğini” savundu.
Başta turizm ve yükseköğretim olmak üzere sektörlerde talep azalması ve daralma olduğunu kaydeden Baybars, bu konuda yaşanan vizyonsuzluğun sektörlere ciddi zarar verdiğini ileri sürdü.
Baybars, gayrimenkul sektörü konusunda da planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.
“Hükümetin 5 bin işletmenin kepenk indirdiğinden, elektriği kesilen esnafın evine ekmek götüremediğinden, insanlar temel gıda maddelerine ulaşmakta zorlanıyor haberi var mı?” diye soran Baybars, hükümetin bunlardan haberi olmadığını belirtti.
Konuştukları herkesin kendisini sahipsiz hissettiğini belirttiğini ileri süren Baybars, sanatçıların ve müzisyenlerin de bu durumda olduğunu belirtti.
 
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