Rum devletinin kimliğini de pasaportunu taşımıyorum

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “Benim iki tane vatandaşlığım var; KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti. Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum devletinin ne kimliğini ne de pasaportunu taşımıyorum, müracaatım da yok, söz konusu bile olamaz”





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, ülke gündemini meşgul eden “Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ve kimliği” tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisinin de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna yönelik kimlik numarasının paylaşıldığı haberlere ilişkin konuşan Ertuğruloğlu, konunun istismar edildiğini ve algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını ifade ederek, “Tahsin Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu ya da kimliği var dediğinizde, buna kime inanmaz” dedi.

1953 yılında dünyaya geldiğini, doğduğu dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin henüz kurulmadığını, Kıbrıs’ın İngiliz kolonisi olduğu süreçte doğduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, 1960’da Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğunu, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, Toplum Lideri Fazıl Küçük ve kendisi de dahil olmak üzere tüm Kıbrıslı Türklerin vatandaş olduğunu ve kimlik kartlarının çıktığını kaydetti.

Bu durumu hiçbir zaman inkar etmediğini ancak 1974 sonrası dönemde, özellikle Güney’e geçip kimlik ya da pasaport almadığını, bunun başka bir anlam taşıdığını anlatan Ertuğruloğlu, “Benim böyle bir müracaatım hiçbir zaman olmadı. Var olduğunu iddia edenler, ortaya çıkartsınlar. Benim iki tane vatandaşlığım var; KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti. Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum devletinin ne kimliğini ne de pasaportunu taşımıyorum, müracaatım da yok, söz konusu bile olamaz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğinin olduğuna ilişkin çıkan haberler üzerine konuşmaya devam eden Ertuğruloğlu, “O haberdeki numara, çocuk yaşta aldığım kimliğin numarası. Adamlar arşivlere girmişler anlaşılan 464557, doğru, benim çocuk yaştayken aldığım kimliğimin numarası” dedi.

Rum hükümetini, “propaganda ya da casusluk yoluyla bir kitleyi ele geçirmek” anlamını taşıyan, “beşinci kol faaliyetler yürütmekle” suçlayan Ertuğruloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cenevre görüşmeleri sonrasında bilinçli bir şekilde ortalığı karıştırmak, Kıbrıslı Türkleri kendi içinde bölmek adına Rum Hükümeti tarafından beşinci kol faaliyetlerinin yaratıldığı bir ortam. Herkes hazırlıklı olsun; daha ne algı operasyonları gelecek. Kıbrıslı Türklerin bu dik duruşunu yıpratmak için bölüp parçalamak için pek çok entrika gündeme gelecektir. Bunlar sürpriz değil.”



