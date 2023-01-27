banner875
banner885
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
27 0
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
8 0
 
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
11 0
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
17 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
23 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
36 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
11 0
banner878

“Hükümet bir an önce yanlıştan dönmeli”

banner476

banner825
“Hükümet bir an önce yanlıştan dönmeli”
Hükümetin hazırladığı “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (Değişiklik) Yasa Önerisi”ne bir tepki de Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden (KTİMB) geldi.
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, devlet yatırımlarında bürokratik engeller veya yatırımların hızlanması için denetlemeyi kaldırmaya çalışıldığına dikkat çekti.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:
“Deprem kuşağı içerisinde olan ülkemizde, inşaatların deprem yönetmeliklerine uygunluğunun denetlendiği tek merci olan KTMMOB vize bürolarının denetimlerinin güçlendirilmesinin düşünülmesi gerekirken etkisizleştirilmeye çalışılması çok yanlış bir adım olur. Devlet yatırımlarında bürokratik engeller veya yatırımların hızlanması için denetlemeyi kaldırmaya çalışmak iki yanlıştan bir doğru çıkarmaya çalışmak demektir. Sürecin hızlanması için yapılacak olan çalışmaya KTMMOB yönetimini sürece dahil ederek denetleme mekanizmasının devam edeceği bir çözüm geliştirilmelidir. Hükümetin bir an önce bu yanlıştan dönmesi ve doğru düzenleme için paydaşlarla bir araya gelmesini bekliyoruz.”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.