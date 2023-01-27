“Kaza riski artacak”

Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesi Trafik Komisyonu’nun Uğur Mumcu Bulvarı’na ilişkin kararının, Girne Ulaşım Planına aykırı olduğunu, kaza riskini artırdığını ve trafik akışının verimliliğini azalttığını vurguladı

Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası Birliği (KTMMOB) Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesi Trafik Komisyonu’nun Uğur Mumcu Bulvarı’na ilişkin kararını, Girne Ulaşım Planına aykırı bulduğunu belirtti.

Odadan yapılan açıklamada, Uğur Mumcu Bulvarı’nda belirli noktalardan sağa dönüşler verildiği belirtilerek, kararın Girne Ulaşım Planına aykırı olduğu ve kaza riski artırdığı, trafik akışının verimliliğini azalttığı kaydedildi.

Herhangi bir idarenin uygulamaya yönelik alacağı kararların bilimsel analiz veya araştırma yapılmadan ve deneme-yanılma yöntemleriyle ortaya konulmasının kamuyu zarara uğratacağı belirtilen, Semih Sancar Caddesi üzerinde geçen aylarda benzer şekilde yapılan uygulamanın, belediye gelirlerinin boşuna harcanmasına, trafikte bekleme sürelerinin artarak kaza risklerinin yükselmesine neden olduğu ifade edildi.

Trafik ile ilgili uygulamaların temel hedefinin kamu yararına olması gerektiği belirtilen açıklamada, “eşit, orantılı ve tarafsız olması gerekir. Ancak, alınan bu kararla Kubbeli Sokak üzerindeki işletmelere ayrıcalık tanınmaktadır. Dolayısıyla, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki diğer işletmeler açısından haksız rekabeti de beraberinde getirebilecek bir uygulamadır” denildi.

Girne Ulaşım Planı ve proje uygulamalarının verimli sonuçlar doğurduğu belirtilen açıklamada, “Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde yapılan düzenlemelerin, 2016 yılından itibaren kayıtlı araç ve seyrüsefer sayılarının artmış olmasına karşın, kaza sayısındaki düşüş ile başarı elde ettiğini gösterir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu tür uygulamaların ilgili odalarla, bilimsel araştırmalar zemininde yapılmasının kötü durumda olan Girne trafiğinin daha iyi noktalara getirilmesi açısından ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konu olduğu belirtildi.

