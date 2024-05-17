Girne'de pazar günü Ramadan Cemil Meydanı'nda 19 Mayıs etkinlikleri var

Girne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pazar günü Ramadan Cemil Meydanı'nda etkinlikler düzenleniyor.





Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikler, Ramadan Cemil Meydanı'nda (Eski Belediye Binası Önü) saat 17.00’de yeme-içme stantlarının kurulmasıyla başlayacak.



Living Coils, etkinliğin ilk grubu olarak saat 18.00’de sahne alacak. Living Coils’in ardından saat 19.15'te STOPop-Rock Band Serdar Tuksal Quarter, sahnede olacak.



Etkinlik, Ahmet Evran’ın konseriyle sona erecek.

