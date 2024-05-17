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Girne'de pazar günü Ramadan Cemil Meydanı'nda 19 Mayıs etkinlikleri var

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Girne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pazar günü Ramadan Cemil Meydanı'nda etkinlikler düzenleniyor.

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Girne'de pazar günü Ramadan Cemil Meydanı'nda 19 Mayıs etkinlikleri var
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Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi organizasyonuyla gerçekleşecek etkinlikler, Ramadan Cemil Meydanı'nda (Eski Belediye Binası Önü) saat 17.00’de yeme-içme stantlarının kurulmasıyla başlayacak.
 
Living Coils, etkinliğin ilk grubu olarak saat 18.00’de sahne alacak. Living Coils’in ardından saat 19.15'te STOPop-Rock Band Serdar Tuksal Quarter, sahnede olacak.
 
Etkinlik,  Ahmet Evran’ın konseriyle sona erecek.
 
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