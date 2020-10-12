HP ve Özersay dibe vurdu

Murat ASLAN
2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu dün yapılan seçimle tamamlanırken, ilk turda salt çoğunluk olan % 50’ye ulaşan aday olmayınca en fazla oyu alan UBP adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı tıpkı 2015 seçimlerindeki gibi ikinci tura kaldılar.
2015 yılında yapılan seçimlerde şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Derviş Eroğlu 2. Turda yarışmışlar ve seçimi Mustafa Akıncı kazanmıştı.
EN BÜYÜK GERİLEME ÖZERSAY’DA
2015 Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylardan olan Kudret Özersay dün yapılan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde en büyük oy kaybını yaşayan aday oldu.
Kudret Özersay bağımsız olarak girdiği 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 21,25 oy oranı ve 22 bin 895 oy alırken, 2020 seçimlerinde %5.74 oy oranı ve sadece 6 bin 356 oy alabildi.
2018 MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNE GÖRE HP DÜŞÜRDÜ, CTP OY ORANINI ARTIRDI
Bu arada 2018 yılında yapılan milletvekilliği seçim sonuçlarıyla dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını karşılaştırdığımız zaman parti olarak aday çıkaran partilerden sadece CTP oy oranını artırdığı görülürken en fazla oy kaybını ise HP yaşadı.
2018 yılında yapılan milletvekilliği seçiminde UBP % 35.57 oy alırken dünkü seçimlerde %32.34 oy aldı. 2018 milletvekilliği seçiminde CTP % 20.97 oy alırken, dünkü seçimde %21.67 oy aldı. Öte yandan 2018 seçiminde HP % 17.10 alırken, dünkü seçimde % 5.74 oy aldı.
Öte yandan, YDP 2018 seçimlerinde % 6.96 oy alırken dünkü seçimde oy oranını %5.36’ya düşürdü.
2015 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI
|Aday
|Parti
|1. Tur
|2. Tur
|Oy
|%
|Oy
|%
|Mustafa Akıncı
|Bağımsız
|29,030
|26.94
|67,035
|60.50
|Derviş Eroğlu
|Bağımsız
|30,328
|28.15
|43,764
|39.50
|Sibel Siber
|Cumhuriyetçi Türk Partisi
|24,271
|22.53
|Kudret Özersay
|Bağımsız
|22,895
|21.25
|Arif Salih Kırdağ
|Bağımsız
|530
|0.49
|Mustafa Onurer
|Kıbrıs Sosyalist Partisi
|428
|0.40
|Mustafa Ulaş
|Bağımsız
|259
|0.24
|Boş/geçersiz Oy
|2,562
|–
|2,679
|–
|Toplam
|110,303
|100
|113,478
|100
|Kayıtlı seçmen/katılım
|176,916
|62.35
|176,980
|64.12
2020 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
Ersin Tatar: %32.34 – 35825
Mustafa Akıncı: %29.84 – 33053
Tufan Erhürman: %21.67 – 24008
Kudret Özersay: %5.74 – 6356
Erhan Arıklı: %5.36 – 5937
Serdar Denktaş: %4.20 – 4653
Fuat Çiner: %0.30 – 327
Arif Salih Kırdağ: %0.25 – 282
Alpan Uz:%0.14 – 156
Ahmet Boran: %0.07 – 83
Mustafa Ulaş: %0.06 – 69
2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı oy kullandı.