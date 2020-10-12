HP ve Özersay dibe vurdu

2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 21,25 oy oranı ve 22 bin 895 oy alan Özersay, 2020 seçimlerinde % 5.74 oy oranı ve 6 bin 356 oy alabildi. Özersay liderliğindeki HP, 2018 genel seçiminde de 17.10 almıştı

2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu dün yapılan seçimle tamamlanırken, ilk turda salt çoğunluk olan % 50’ye ulaşan aday olmayınca en fazla oyu alan UBP adayı Ersin Tatar ile bağımsız aday Mustafa Akıncı tıpkı 2015 seçimlerindeki gibi ikinci tura kaldılar.2015 yılında yapılan seçimlerde şu anki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Derviş Eroğlu 2. Turda yarışmışlar ve seçimi Mustafa Akıncı kazanmıştı.2015 Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan adaylardan olan Kudret Özersay dün yapılan 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde en büyük oy kaybını yaşayan aday oldu.Kudret Özersay bağımsız olarak girdiği 2015 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 21,25 oy oranı ve 22 bin 895 oy alırken, 2020 seçimlerinde %5.74 oy oranı ve sadece 6 bin 356 oy alabildi.Bu arada 2018 yılında yapılan milletvekilliği seçim sonuçlarıyla dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını karşılaştırdığımız zaman parti olarak aday çıkaran partilerden sadece CTP oy oranını artırdığı görülürken en fazla oy kaybını ise HP yaşadı.2018 yılında yapılan milletvekilliği seçiminde UBP % 35.57 oy alırken dünkü seçimlerde %32.34 oy aldı. 2018 milletvekilliği seçiminde CTP % 20.97 oy alırken, dünkü seçimde %21.67 oy aldı. Öte yandan 2018 seçiminde HP % 17.10 alırken, dünkü seçimde % 5.74 oy aldı.Öte yandan, YDP 2018 seçimlerinde % 6.96 oy alırken dünkü seçimde oy oranını %5.36’ya düşürdü.2015 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARIErsin Tatar: %32.34 – 35825Mustafa Akıncı: %29.84 – 33053Tufan Erhürman: %21.67 – 24008Kudret Özersay: %5.74 – 6356Erhan Arıklı: %5.36 – 5937Serdar Denktaş: %4.20 – 4653Fuat Çiner: %0.30 – 327Arif Salih Kırdağ: %0.25 – 282Alpan Uz:%0.14 – 156Ahmet Boran: %0.07 – 83Mustafa Ulaş: %0.06 – 692020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806’sı oy kullandı.