Gezici ‘Tatar alır’ öngörüsünü yineledi

Gezici’nin 24 Eylül’de açıkladığı anket ile dünkü seçim sonuçları arasında büyük fark olmadığı ve Gezici’nin tahmininin büyük oranda tuttuğu görüldü. Gezici Anket direktörü Murat Gezici, Tatar’ın seçileceği öngörüsünü yineledi



Gezici Anket direktörü Murat Gezici, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Ersin Tatar’ın seçileceği öngörüsünü yineledi.

Ada TV’de konuşan Murat Gezici, “Sayın Ersin Tatar’ın bu oranı alacağını söylediğimde çok tepki almıştım.” diye konuştu.

Murat Gezici, işe matematik olarak bakmanın doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Gezici Araştırma Şirketi'nin 24 Eylül’de açıkladığı son anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar ikinci tura kalacak ve Tatar ikinci turda yüzde 54.1 oyla Cumhurbaşkanı olacaktı.

Gezici’nin son açıkladığı anket ile dünkü seçim sonuçları arasında büyük fark olmadığı ve Gezici’nin tahmininin büyük oranda tuttuğu görüldü.

Gezici’nin son anketine göre Tatar yüzde 34 oy alacaktı. Tatar’ın dünkü oyu yüzde 32.36 oldu. Gezici’nin anketine göre Akıncı da yüzde 30.2 oy alacaktı. Akıncı’nın dünkü oyu yüzde 29.84 oldu.

Gezici’nin anketinde oyu yüzde 15 olarak gösterilen Erhürman ise dün yüzde 21.68 oy aldı.

Gezici’nin anketinde oyu yüzde 9.2 olarak gösterilen Özersay ise yüzde 5.74 oy aldı.

Murat Gezici, Serdar Denktaş’ın oy oranını ise yüzde yüz tutturdu.















Gezici anketi Dünkü sonuçlar





Ersin Tatar: % 34.0 % 32.35



Mustafa Akıncı: % 30.2 % 29.84



Tufan Erhürman: % 15.1 % 21.68



Kudret Özersay: % 9.2 % 5.74



Erhan Arıklı: % 6.3 % 5.36



Serdar Denktaş: % 4.2 % 4.2











