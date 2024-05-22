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HP: “Çalışanların haklarını korumak çalışma bakanlığının sorumluluğudur”

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Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı Üyesi ve Çalışma Hayatı Komitesi Başkanı Aral Moral, özel sektörde yatırımlarla ilgili yaşanan sorunlara dikkat çekerek, çalışan yatırımlarının asli maaş üzerinden yapılması gerektiğini belirtti.

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HP: “Çalışanların haklarını korumak çalışma bakanlığının sorumluluğudur”
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Yaptığı yazılı açıklamada, yatırımların, ciddiyetle ele alması gereken bir konu olduğuna işaret eden Moral, birçok özel sektör çalışanının, yatırımlarının asli maaşlar üzerinden değil de asgari ücret üzerinden yapıldığını, bunun da gün gele emeklilikte ciddi mağduriyet yaratacağı endişesine neden olduğunu kaydetti.

Moral, yakın bir gelecekte “evsiz emekliler” yaratılmasına neden olmamak, çalışanların Sosyal Sigorta yatırımlarını takip etmek ve bu yatırımların asli maaş üzerinden yapılmasını sağlamanın en başta Çalışma Bakanlığı'nın, genelde ise herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Çalışanların yatırımlarının yanlış beyanla daha düşük yapılarak, şirketlerin bundan bir kazanç sağlaması ya da maliyeti işaret ederek, buna mecbur olduğunu iddia etmesinin yasal olmadığı gibi ahlaki açıdan da oldukça sorunlu olduğunu belirten Moral, Çalışma Bakanlığı’nın, yasaları uygulamak bakımından yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu hatırlattı.

Moral açıklamasında, “Yatırımların ek bir gelir kapısı olmaktan çıkması için yanlış beyan yapılması halinde hem işçiye hem de devlete tazminat ödenmesi gibi bir dizi caydırıcı tedbirin gündeme alınması şarttır.” ifadelerini kullandı.
 
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