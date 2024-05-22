Silahlı soygun

Nijerya uyruklu iki kadın, Baf’ın “Mutallo” bölgesinde evlerine girmek üzereyken silahlı kişilerce soyuldu.

Haravgi gazetesinin haberine göre, soyguncular, 26 ve 38 yaşlarındaki Nijerya uyruklu iki kadına ait, içerisinde 5 bin 250 Euro bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Soyguncuların kaçarken havaya iki el ateş ettiklerini belirtildi.

Rum polisinin soruşturması sürüyor.

