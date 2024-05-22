banner913
banner932
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
Hayvan üreticilerinin eyleminde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bahçe kapısı söküldü
8 0
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
35 0
 
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
YDÜ Hastanesi, tümörü nokta atışla yok ediyor
19 0
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
KKTC arsaları, İstanbul'da açık artırmada!
23 0
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
60 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
29 0
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
17 0
banner1032
banner1038

Silahlı soygun

banner1020

Nijerya uyruklu iki kadın, Baf’ın “Mutallo” bölgesinde evlerine girmek üzereyken silahlı kişilerce soyuldu.

banner974
Silahlı soygun
banner971
Haravgi gazetesinin haberine göre, soyguncular, 26 ve 38 yaşlarındaki Nijerya uyruklu iki kadına ait, içerisinde 5 bin 250 Euro bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Soyguncuların kaçarken havaya iki el ateş ettiklerini belirtildi.
Rum polisinin soruşturması sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.