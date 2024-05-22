Silahlı soygun

Haravgi gazetesinin haberine göre, soyguncular, 26 ve 38 yaşlarındaki Nijerya uyruklu iki kadına ait, içerisinde 5 bin 250 Euro bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Soyguncuların kaçarken havaya iki el ateş ettiklerini belirtildi.
Rum polisinin soruşturması sürüyor.
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